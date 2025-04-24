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Fatih'te Deprem Sonrası 3 Riskli Bina Mühürlendi

Fatih'te 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3 riskli bina mühürlendi ve sakinleri tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:59
Fatih'te Deprem Sonrası 3 Riskli Bina Mühürlendi

Fatih’te Deprem Sonrası Önlem Alındı

Fatih ilçesinde, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası riskli bulunan üç bina mühürlendi. Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri, olumsuz etkilerden kaynaklanan riskleri minimize etmek amacıyla yapı denetimlerini sürdürdü.

Riskli Binalar Belirlendi

Yapılan detaylı incelemelerde, İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak ve Atikali Mahallesi Tavukçu Abdullah Sokak'ta yer alan üç binanın risk taşıdığı belirlendi. Depreme dayanıklılığı zayıf olan bu binalarda yaşayan vatandaşlar, güvenliği sağlamak adına tahliye edilerek binalar mühürlendi.

Fatih Belediyesi, deprem sonrası yapılan kontrollerle ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu tür olaylarda halk sağlığının ve güvenliğinin ön planda tutulması önem taşıyor.

Fatih'te depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak...

Fatih'te depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

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