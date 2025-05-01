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Fatih'te Gecekonduda Yangın: Ekiplerin Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Fatih'te bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 15:49
Fatih'te Gecekonduda Yangın: Ekiplerin Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Fatih'te Gecekondu Yangını Kontrol Altına Alındı

Fatih'te, Ayvansaray Mahallesi Hamamcı Sokak'ta yer alan tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki diğer gecekonduya da sıçradı. Yangın ihbarını alan ekipler, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini sevk etti.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde söndürmeyi başardı. Yangının çıktığı gecekondunun kullanılamaz hale gelmesinin yanı sıra, alevlerin sıçradığı bitişik yapıda da hasar oluştu.

Fatih'te tek katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih'te tek katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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