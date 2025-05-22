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Fatih'te İki Katlı Metruk Bina Çöktü

Fatih'te, Yatağan Hamamı Sokak'ta bulunan iki katlı metruk bina sebebi bilinmeyen bir nedenle çöktü. Arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 23:37
Fatih'te İki Katlı Metruk Bina Çöktü

Fatih'te Çöken Metruk Bina ile İlgili Detaylar

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'ta bulunan iki katlı bir metruk bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından hızla ihbar üzerine, bölgeye polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları Başladı

Ekipler, çöken bina enkazının etrafında köpeklerle arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çökmenin nedeni ve olaya ilişkin detaylar hakkında yetkililer tarafından açıklama bekleniyor.

Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor. İhbar üzerine adrese...

Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor. İhbar üzerine adrese...

Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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