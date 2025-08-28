DOLAR
Fatih'te Kuyuda Bulunan Ceset: 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Fatih'te inşaat malzemesi dükkanındaki 10 metrelik kuyuda bulunan Sedat Dereli'nin cesediyle ilgili A.C.K. ve babası Ş.K. adliyeye sevk edildi; A.C.K. suçunu itiraf etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:19
Fatih'te Kuyuda Bulunan Ceset: 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Fatih'te Kuyuda Ceset Bulundu: 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir inşaat malzemeleri dükkanındaki kuyuya atılmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi'ndeki iş yerinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki kuyuda bulunan kişinin Sedat Dereli (43) olduğunu tespit etti. Dereli'nin yakınları tarafından yapılan başvuruya göre, kuzeninin 24 Ağustos'ta emniyete kayıp olarak bildirildiği; Dereli'den 18 Ağustos'tan beri haber alınamadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Dereli'nin en son görüştüğü kişiler arasında adı geçen ve iş yerinde çalışan A.C.K. (43) gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde iş yerinde 10 metre derinliğindeki kuyuda Dereli'nin cesedine ulaşıldı.

İfadeler ve Gözaltılar

Tekrar ifadesi alınan A.C.K., olayla ilgili çelişkili beyanların ardından suçunu kabul etti. A.C.K., çantada bulunan ruhsatsız bir silahın kazayla patladığını, olayın ardından Dereli'nin cesedini yarım saat başında ağlayarak bekledikten sonra kuyunun içine attığını söyledi.

Ayrıca A.C.K.'nin, ertesi gün iş yerine geri dönerek kan sıçrayan koltuğu çöpe attığını ve duvarları boyadığını beyan ettiği öğrenildi. Olayda kullanıldığı belirtilen silah da ele geçirildi.

İş yerinin sahibi ve A.C.K.'nin babası Ş.K. (65) de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Ş.K., olayla ilgisinin ve bilgisinin olmadığını, söz konusu tarihlerde tatilde olduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan A.C.K. ve Ş.K., savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.

