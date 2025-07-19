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Fatih'te Kuyumcudan 24 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Fatih'te 24 milyon lira değerindeki altını çalan 3 hırsız, güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 10:28
Fatih'te Kuyumcudan 24 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 3 Zanlı Tutuklandı

Fatih'te Büyük Hırsızlık: 24 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kuyumcudan 24 milyon lira değerinde altın ve mücevher çaldıkları iddiasıyla üç zanlı tutuklandı. Olay, 28 Mayıs tarihinde Molla Fenari Mahallesi Nuru Osmaniye Caddesi'ndeki bir kuyumcunun gece saatlerinde kapısının kırılması sonucu gerçekleşti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Önemli İpucu Sağladı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin kopyalama yöntemiyle kuyumcunun kepenklerini açtıktan sonra, cam kapıyı kırarak içeri girdiği görüldü. Hırsızlar, çantalarına altınları doldurduktan sonra olay yerinden kaçtılar.

Zanlıların Kimlikleri Belirlendi ve Yakalandı

Ekipler, geliş ve gidiş güzergâhlarını takip ederek, şüphelilerden ikisini kısa sürede yakalamayı başardı. Yakalanan zanlılardan Ş.K. (22) ve T.Ö. (22)'nin geniş bir suç geçmişine sahip olduğu belirlendi. Ş.K.'nin 23 suç kaydı ve 6 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası, T.Ö.'nün ise 37 suç kaydı ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yardımcı Olan Şüpheli de Gözaltına Alındı

Polis, hırsızlara yardım eden A.Ö.K. (36) adındaki bir şahsı da Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında

Olay, işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kepenkleri açan şüphelilerin cam kapıyı kırarak içeri girmeleri ve ardından çantalara altın ve mücevherleri doldurup kaçmaları net bir şekilde yer alıyor.

İstanbul Fatih'te kuyumcudan 24 milyon lira değerinde altın ve mücevher çaldıkları iddiasıyla...

İstanbul Fatih'te kuyumcudan 24 milyon lira değerinde altın ve mücevher çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

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