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Fatih'te Moloz Kaldırma Çalışmaları Sırasında Bina Duvarı Yıkıldı

Fatih'te moloz kaldırma çalışmaları sırasında yan taraftaki apartmanın duvarı yıkıldı, içerideki kişi yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 18:53
Fatih'te Moloz Kaldırma Çalışmaları Sırasında Bina Duvarı Yıkıldı

Fatih'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Sırasında Kaza

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce yıkılan bir binanın moloz kaldırma işlemleri sırasında yan taraftaki apartmanın duvarı yıkıldı. Seyyid Ömer Mahallesi Aksu Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmalarda, kepçe yardımıyla taşınan moloz parçaları, bitişikte bulunan 4 katlı apartmana çarparak hasara yol açtı.

Olay sırasında binanın ikinci katında bulunan bir dairenin salon duvarı yıkılırken, içeride bulunan Osman Cumhurvardar isimli daire sahibi olayı yara almadan atlattı. Cumhurvardar, "Oğlum içerideydi, Allah'tan ona bir şey olmadı. Sonra şirketten arkadaşlar geldi hasarınız karşılanır dedi. Salonda hasar oluştu, duvar yıkılmış içerideki bazı eşyalara hasar almış." şeklinde konuştu.

Sokakta esnaf olarak çalışan Erhan Aktaş ise durumu şu şekilde değerlendirdi: "Arkadaşlar kepçeyle çalışma yaparken yanlışlıkla yan binanın duvarını yıktılar. Burası kentsel dönüşüme giren alan zaten. Herhangi bir yaralanan olmadı."

Moloz kaldırma işlemlerini gerçekleştiren firma görevlileri, yıkılan duvarın parçalarını temizledikten sonra onarım çalışmalarına başlamışlardır.

Fatih'te kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce yıkımı yapılan bir binanın moloz...

Fatih'te kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce yıkımı yapılan bir binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında bitişik apartmandaki dairenin duvarı yıkıldı.

Fatih'te kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce yıkımı yapılan bir binanın moloz...

Fatih'te kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce yıkımı yapılan bir binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında bitişik apartmandaki dairenin duvarı yıkıldı.

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