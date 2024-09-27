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Fatih'te Motosiklet Kazası: 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:56
Fatih'te Motosiklet Kazası: 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Fatih'te Trajik Kaza

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 1,5 yaşındaki bir çocuk motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Olay, Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta gerçekleşti. Park halindeki iki aracın arasından çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğa çarparak feci bir kaza meydana getirdi.

Çocuğun Durumu Kritikti

Kaza sonrası, aile çocuğu hızla hastaneye götürdü. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen minik çocuk kurtarılamadı.

Kaçan Sürücü Tespit Edildi

Olaydan sonra motosiklet sürücüsü hızla kaçtı. Ancak, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek sürücünün Burhanettin T. olduğunu belirledi. Söz konusu sürücünün emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu kaydedildi.

Gözaltı Çalışmaları Devam Ediyor

Burhanettin T.'nin yakalanması için emniyet güçleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

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