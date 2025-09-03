Fatih'te motosikletini ateşe veren zanlı M.T. (30) yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yürütülen çalışma sonucu gözaltı
Fatih'te bir caddede motosikletini ateşe vererek genel güvenliği kasten tehlikeye düşüren zanlı, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa Mahallesi'ndeki caddede motosikletini yaktığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.
İncelemede kimliği tespit edilen zanlı M.T. (30), ekiplerce yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.