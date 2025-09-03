DOLAR
Fatih'te motosikletini ateşe veren zanlı M.T. (30) yakalandı

Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde motosikletini ateşe vererek genel güvenliği tehlikeye düşüren M.T. (30) polis tarafından yakalandı, adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:37
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yürütülen çalışma sonucu gözaltı

Fatih'te bir caddede motosikletini ateşe vererek genel güvenliği kasten tehlikeye düşüren zanlı, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa Mahallesi'ndeki caddede motosikletini yaktığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

İncelemede kimliği tespit edilen zanlı M.T. (30), ekiplerce yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

