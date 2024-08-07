Fatih'te Namaz Kılanlara Hakaret Eden Genç Sanık Cezalandırıldı

Fatih'te Cuma Namazı Sırasında Hakaret Olayı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Cuma namazı esnasında cemaate hakaret eden 17 yaşındaki sanığa, mahkeme tarafından ceza verildi. M.D.A. isimli genç, bu davranışını sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda sergiledi.

Mahkeme Kararını Verdi

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, duruşmaya kapalı olarak devam ederek, sanık M.D.A.'ya yönelik "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, sanığın genç yaşını ve daha önce herhangi bir mahkumiyetinin olmamasını dikkate alarak, bu cezayı 20.000 lira adli para cezasına çevirdi ve tahliye kararını aldı.

Sanığın İfadesi

Duruşmada sanığın avukatı salonda bulundu. SES ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan M.D.A., pişman olduğunu belirterek, videoyu paylaşan kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.

Olayın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, M.D.A.'nın 14 Haziran 2023 tarihinde Fatih'teki Esir Kemal Camisi'nde Cuma namazı kılan cemaate hakaret ederek video kaydettiğini belirtmişti. Video paylaşıldıktan sonra M.D.A., gözaltına alınmış ve ifade vermiştir.

İddianamede, M.D.A.'nın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edilmiştir. Ancak mahkeme, sanığın durumuna göre daha hafif bir ceza verilmesini uygun buldu.