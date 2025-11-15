Fatih’te otel incelemesi: Böcek ailesi ve turistlerin odalarındaki eşyalar alındı

Fatih'teki otelde polis incelemesi tamamlandı; Böcek ailesi ve rahatsızlanan 2 turistin odalarındaki eşyalar alınarak incelenmeye götürüldü.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:16
Olayda polis çalışmasını tamamladı

İstanbul Fatih’te, Böcek ailesinin konakladığı otelde polis ekiplerinin yürüttüğü inceleme tamamlandı. Sabah saatlerinde başlatılan çalışma kapsamında, ailenin ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan turistlerin odalarındaki eşyalar alınarak incelemeye götürüldü.

Olayın geçmişine göre, aile Ortaköyde yedikleri midye sonrası rahatsızlanmış; ailenin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti.

Bugün sabah otelde iki kişinin daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastanedeki tedavileri devam eden bu kişilerin Faslı ve İtalyan uyruklu turistler olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yürüttükleri soruşturmanın ardından ilgili odalardaki eşyaları topladı ve detaylı inceleme için götürdü. Yetkililer, incelemelerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

