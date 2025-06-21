Fatih'te Otelde Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Fatih'te Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Fatih'in Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir otelde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, otelin eksi 2'nci katında başlayarak kısa süre içinde yoğun dumanın etkisiyle üst katlara kadar yayıldı.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin tedbir amaçlı olarak caddeyi trafiğe kapatmasıyla birlikte, otelin üst katlarında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye görevlileri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Fatih'te otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.