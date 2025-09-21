Fatih'te Özbekistan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Fatih Aksaray'da yaşayan 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Züleyha E., evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:00
Aksaray semtinde ikamet eden Züleyha E. (36), günlerdir kendisinden haber alamayan arkadaşının durumu ev sahibine bildirmesi üzerine, ev sahibi ile arkadaşının çilingir yardımıyla kapıyı açması sonucu hareketsiz halde bulundu.

Olayın Detayları

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Sağlık ekipleri, kadının boğazı kesilmiş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, polislerin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle ve Soruşturma

Mahalle sakinlerinden Arzu Dinç, kadının komşuları olduğunu ancak onu pek tanımadıklarını belirterek, "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım." dedi.

Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

