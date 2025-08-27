Fatih'te silahla yaralama: Zanlı T.T. yakalandı

Olayın detayları

İstanbul Fatih'te, Hırka-i Şerif Mahallesi İpek Kaytan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, T.T. (31) ile E.H. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında T.T., belinden çıkardığı silahla E.H.'ye ateş etti ve yaralanmasına neden oldu. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı E.H.'yi hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalede yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede yaptıkları çalışma sonucu T.T.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.