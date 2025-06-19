Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih'te Silahlı Saldırı Kurbanı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak üzerinde meydana gelen korkunç bir olayda, bir kişi otomobilinde silahlı saldırıya uğradı.

Olay sırasında, ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, 34 DS 3661 plakalı aracıyla seyir halinde iken kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından hedef alındı. Saldırı sonucunda, aracın içerisinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Saldırının ardından, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine, olay yerine polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemlerini arttıran polis ekipleri, ara sokaklarda delil arama çalışmalarına başladı. Olay yeri inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan bu üzücü olay, şehirdeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Fatih'te bir kişi ara sokakta otomobil içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ara sokaklarda delil aradı.

Fatih'te bir kişi ara sokakta otomobil içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ara sokaklarda delil aradı.