Fatih'te 'tırnakçılık' İddiası: 3 İran Uyruklu Gözaltına Alındı

Fatih'te 'tırnakçılık' iddiası: 3 İran uyruklu gözaltında

Polis soruşturması ve bulgular

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te bazı kişilerin sokakta döviz bozdurma bahanesiyle turistlerin paralarını çaldığına dair yapılan şikayetleri titizlikle araştırdı.

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Lübnan, Tunus, Özbekistan, Ürdün ve Hindistan uyruklu 5 turist ile yapılan görüşmelerde, toplam 8 bin 200 dolar ile 500 avronun 'tırnakçılık' diye tabir edilen el çabukluğu yöntemiyle çalındığı tespit edildi.

Operasyon ve zanlıların yakalanması

Güvenlik kamerası görüntülerinden hareket eden polis ekipleri, şüpheliler arasında tespit edilen İran uyruklu şahısları belirledi. Zanlılar K.A. (54), A.A. (27) ve S.K. (25), Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli süreç

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Fatih'te, sokakta döviz bozdurma bahanesiyle turistlerden el çabukluğuyla para çaldığı öne sürülen İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.