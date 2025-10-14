Fatih'te 'tırnakçılık' İddiası: 3 İran Uyruklu Gözaltına Alındı

Fatih'te döviz bozdurma bahanesiyle turistlerden el çabukluğuyla para çaldığı iddia edilen 3 İran uyruklu yakalandı; 1 tutuklandı, 2 adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 10:58
Fatih'te 'tırnakçılık' İddiası: 3 İran Uyruklu Gözaltına Alındı

Fatih'te 'tırnakçılık' iddiası: 3 İran uyruklu gözaltında

Polis soruşturması ve bulgular

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te bazı kişilerin sokakta döviz bozdurma bahanesiyle turistlerin paralarını çaldığına dair yapılan şikayetleri titizlikle araştırdı.

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Lübnan, Tunus, Özbekistan, Ürdün ve Hindistan uyruklu 5 turist ile yapılan görüşmelerde, toplam 8 bin 200 dolar ile 500 avronun 'tırnakçılık' diye tabir edilen el çabukluğu yöntemiyle çalındığı tespit edildi.

Operasyon ve zanlıların yakalanması

Güvenlik kamerası görüntülerinden hareket eden polis ekipleri, şüpheliler arasında tespit edilen İran uyruklu şahısları belirledi. Zanlılar K.A. (54), A.A. (27) ve S.K. (25), Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli süreç

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Fatih'te, sokakta döviz bozdurma bahanesiyle turistlerden el çabukluğuyla para çaldığı...

İstanbul Fatih'te, sokakta döviz bozdurma bahanesiyle turistlerden el çabukluğuyla para çaldığı öne sürülen İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA’dan Buhara’daki ‘Girişimci Kadın’lara Yeni Ekipman Desteği
2
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü de Gözaltında: Rüşvet ve Sahtecilik Soruşturması
3
Yozgat Çekerek'te İzinsiz Kazı: 5 Şüpheli Gözaltında
4
Marella Discovery 2 Alanya'ya 1739 Turist Getirdi
5
Çanakkale Ezine'de Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Öldü
6
Edirne'de Tırda 68 Kilo 650 Gram Kokain Ele Geçirildi
7
Fareler ve İnsanlar Fişekhane'de Prömiyer Yaptı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL