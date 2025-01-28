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Fatih'te Yabancı Uyruklu Bireyin Alıkonulmasına İlişkin Zanlı Tutuklandı

Fatih'te darbedilerek alıkonulan yabancı uyruklu kişinin şüphelisi, polis operasyonuyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:26
Fatih'te Yabancı Uyruklu Bireyin Alıkonulmasına İlişkin Zanlı Tutuklandı

Fatih'te Alıkonma Olayında Gözaltı ve Tutuklama

Fatih'te, yabancı uyruklu bir kişinin darbedilip alıkonulması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 23 Ocak'ta Özbekistan uyruklu R.İ, A.K. (39) tarafından Katip Kasım Mahallesi Fabrika Sokak'taki bir binada zorla tutulduğuna dair mesaj attı. Hemen devreye giren polis ekipleri, bahsi geçen binaya giderek durumu araştırdı.

Yapılan incelemelerde, A.K.'nın Fatih'teki bir lokantadan çıkarken darbedilip alıkonulduğunu bildirdiği ve şüphelilerin kendisini serbest bırakmaları için ailesinden 8 bin 100 dolar aldığı öne sürüldü.

Polis, olayın detaylarını araştırmak için çalışmalara devam etti ve kimliğini belirlediği Özbekistan uyruklu M.N.M (24)’yi gözaltına aldı. M.N.M.'nin evindeki aramada ise 1925 lira, 59 dolar, farklı kişiler ait 6 yabancı kimlik kartı, çeşitli pasaportlar, ikamet izin belgeleri, sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen 43 boş kartvizit, 2 filigran, laminasyon makinesi ve belge orijinalliğini kontrol etmekte kullanılan cihaz ile kelepçe ele geçirildi.

Ele geçirilen pasaportlar arasında, binada alıkonulan A.K.'ya ait olan bir pasaportun da bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.N.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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