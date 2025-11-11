Fatih’te Yeşil Seferberlik: 2 bin 500 Ağaç Toprakla Buluştu

Fatih Belediyesi, 'Yeşil Fatih' vizyonuyla ilçede 2 bin 500 yetişkin ağacı park, meydan ve caddeye dikti; mahalle sakinleri ve öğrenciler çalışmalara katıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:59
Fatih Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü çevre ve yeşil alan seferberliği kapsamında 2 bin 500 yetişkin ağacı toprakla buluşturdu. "Daha yeşil bir Fatih, daha yaşanabilir bir şehir" anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalar; başta millet bahçesi olmak üzere parklar, meydanlar, cadde ve diğer yeşil alanları kapsadı.

Başkan M. Ergün Turan’ın Değerlendirmesi

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çevreye ve yeşile duyulan ihtiyacın şehir hayatında arttığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yeşil, medeniyetimizin nefesidir. Biz, Fatih’te sadece taşın ve tarihin değil, ağacın da mirasçısıyız. Her diktiğimiz ağaç, çocuklarımızın geleceğine nefes, şehrimize zarafet kazandırıyor. Yaklaşık 2 bin 500 yetişkin ağacı toprakla buluşturduk. Bu sayı, Fatih’in doğasına ve iklimine katkı sağlayacak önemli bir adımdır."

Turan, ayrıca çevre düzenleme projelerinde tür seçiminin titizlikle yapıldığını belirterek: "Surların rüzgârına, sokakların gölgesine uygun ağaçlar dikiyoruz. Her bölgeye özgü, kök salabilecek türleri tercih ettik" dedi.

Toplumun Katılımı ve Etkinlikler

Ağaçlandırma çalışmalarına mahalle sakinleri ve öğrenciler de aktif katılım gösterdi. Çocuklar dikilen fidanlara kendi isimlerini vererek hatıra fotoğrafları çektirdi. Vatandaşlar, Fatih’in yeniden yeşillenmesine katkı sağlayan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Yeşil Fatih Vizyonu

Fatih Belediyesi, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları kapsamında yürüttüğü Yeşil Fatih vizyonunu uzun vadeli planlarla hayata geçiriyor. Belediye, yeni ağaç dikimi ve mevcut yeşil alanların artırılmasına yönelik projelerini aralıksız sürdürecek.

