Faturalarda Şeffaflık Dönemi: 1 Nisan'da Uygulama Başladı

1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'de milyonlarca konut abonesi için önemli bir dönem başladı. Elektrik ve doğalgaz faturalarında uygulanan devlet destekleri, artık her fatura üzerinde ayrı bir kalem olarak yer alacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ'ın titiz çalışmaları sonucunda hayata geçirilen bu düzenleme, vatandaşların ödedikleri faturaların gerçek maliyetini ve devletin sağladığı katkıyı şeffaf bir şekilde görmelerine olanak tanıyacak.

YENİ DÜZENLEME İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Yeni uygulama ile birlikte, elektrik dağıtım şirketleri ve doğalgaz tedarikçileri, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren düzenleyecekleri tüm konut faturalarında devlet tarafından sağlanan destek miktarını ayrı bir başlık altında göstermek zorunda olacak. Bu sayede, tüketiciler, faturalarını incelediklerinde, ne kadar enerji tükettiklerini ve bu tüketimin ne kadarının devlet tarafından karşılandığını net bir şekilde görebilecekler.

Daha önce otomatik ödeme talimatları sebebiyle pek de incelenmeyen faturalar, artık şeffaflığı sağlamak amacıyla bir bilgilendirme platformuna dönüşme yolunda ilerliyor.

NET ÖDEME TUTARI ARTIK AÇIKÇA GÖRÜLECEK

Yeni düzenlemenin getirdiği bir diğer önemli yenilik ise, faturaların en altında tüketicinin cebinden çıkacak olan net ödeme tutarının açıkça yer alması. Önceki uygulamalarda, çeşitli vergi, fon ve destek kalemleri nedeniyle faturaların karmaşık bir yapıya sahip olması, gerçek maliyetin anlaşılmasını güçleştiriyordu. Ancak yeni düzenleme ile vatandaşlar, faturalarının en alt kısmında, devlete olan borçlarını kuruşu kuruşuna görebilecekler.

YENİ FATURA UYGULAMASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

EPDK ve BOTAŞ yetkilileri, yeni fatura düzenlemesinin yalnızca konut abonelerini kapsadığını açıkladı. Yani, evlerde yaşayan ve elektrik ile doğalgaz kullanan vatandaşlar bu şeffaflıktan yararlanacak. Ancak, ticarethaneler, sanayi kuruluşları ve elektrik üretimi yapan aboneler bu uygulamanın dışında kalacak.