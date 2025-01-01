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FBI'dan Şok Açıklama: New Orleans'taki Saldırgan Eski Asker Çıktı

FBI, New Orleans'taki araçla saldırı düzenleyen kişinin eski ABD askeri olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 23:02
FBI'dan Şok Açıklama: New Orleans'taki Saldırgan Eski Asker Çıktı

FBI, New Orleans'taki Saldırganın Geçmişini Açıkladı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçla saldırının faali olan Shamsud Din Jabbar'ın eski bir ABD askeri olduğunu duyurdu. 42 yaşındaki Jabbar, şerefli terhis ile ordudan ayrılmış.

FBI Açıklamada Bulundu

FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, düzenlediği basın toplantısında olayla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Duncan, mevcut durumda saldırgana dair tüm ayrıntıları paylaşmanın mümkün olmadığını ancak Jabbar'ın ordudaki geçmişine dair bilgiyi paylaşabileceğini belirtti.

Duncan, "Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı," dedi. Ayrıca, FBI'ın daha fazla bilgi edindiğinde bunları kamuyla paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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