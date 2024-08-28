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FBI'dan Trump'a Suikast Girişimi Açıklaması

FBI, eski Başkan Trump'a yapılan suikast girişiminin arka planını ve motivasyonlarını açıklığa kavuşturuyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 21:49
FBI'dan Trump'a Suikast Girişimi Açıklaması

Trump’a Yönelik Suikast Girişimi ve FBI Açıklamaları

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin motivasyonları hakkında net bir bilgi veremediğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturmalar devam ederken, FBI, saldırganın Trump ve Joe Biden'ın seçim mitinglerini inceleme sürecinde önemli bulgular elde ettiğini bildirdi.

Saldırganın Hedefi: Pensilvanya Mitingi

FBI, Kevin Rojek tarafından yapılan açıklamada, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un, Trump'ın Pensilvanya'nın Butler bölgesinde gerçekleştirdiği mitingi, suikast için uygun bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Rojek, bu süre içinde yaklaşık 1000 kişiyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Saldırının Ardındaki Motivasyon

Rojek, FBI olarak saldırganın motivasyonu üzerinde düşündükleri bazı unsurlar olduğunu fakat resmi açıklama aşamasında henüz olmadıklarını kaydetti.

Olayın Ardından Gelişmeler

13 Temmuz’da gerçekleştirilen miting sırasında, Trump destekçilerine hitap ettiği esnada silahlı saldırıya uğramış, bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş ve iki kişi yaralanmıştır. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirmiştir. Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu daha sonra açıklanmıştı.

Saldırı sonrası, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, eleştirilerin hedefi olmuş ve 23 Temmuz'da istifa etmiştir. Onun ardından görevine devam eden Vekil Direktör Roland Rowe, Senato komitesine verdiği ifadede, Trump'ın mitingi sırasında güvenliğin yeterince sağlanamadığını belirtmiştir.

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