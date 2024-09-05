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FBI, Georgia'daki Silahlı Saldırı Zanlısını Geçen Yıl Sorgulamış

Georgia'daki okul saldırısının zanlısı Colt Gray'in, FBI tarafından geçen yıl sorgulandığı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:19
FBI, Georgia'daki Silahlı Saldırı Zanlısını Geçen Yıl Sorgulamış

Georgia'daki Okul Saldırısının Zanlısı FBI Tarafından Sorgulandı

ABD'nin Georgia eyaletinin Winder şehrinde bulunan Apalachee Lisesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirmesi ve 9 kişinin yaralanması olayının zanlısı 14 yaşındaki Colt Gray'in, geçen sene Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulandığı öğrenildi.

Tehdit İhbarları Üzerine Sorgulandı

FBI'nın açıklamasına göre, Gray'in, Mayıs 2023'te okula yönelik silahlı saldırı tehdidi hakkında isimsiz ihbarlar sonrasında sorgulandığı belirlenmiştir. FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi (NTOC), o dönemde çevrim içi ortamda kimliği belirsiz bir kaynaktan gelen okul saldırısı düzenleme tehditlerini tespit etmiştir.

Online Tehditlerin Ardındaki İsim

Açıklamada, "Mayıs 2023'te, NTOC birkaç isimsiz ipucu alarak çevrim içi gönderilerde silah fotoğraflarına ve potansiyel tehditlere rastladı," denilmektedir. Jackson polisi, bu tehditlerin yapıldığı adreste 13 yaşındaki Colt Gray'i bulmuş ve sorgulamıştır. Gray'in babası, evde av tüfeklerinin bulunduğunu, ancak oğlunun bu silahlara erişiminin olmadığını ifade etmiştir.

NTOC'un Harekete Geçmesi

Söz konusu ihbarların ardından NTOC, bilgileri başarılı bir şekilde Jackson İlçe Şerif Ofisi'ne iletmiştir. FBI, Gray'in çevrim içi tehditleri kabul etmediğini belirtirken, yerel yetkililerin, gencin sürekli izlenmesi gerektiği uyarısında bulunulduğunu, ancak o zaman tutuklama veya başka bir işlem için gerekçe bulunmadığını bildirmiştir.

Sonuç

Dün sabah Apalachee Lisesinde meydana gelen olayda, zanlı Colt Gray'in gözaltına alındığı ve öğrenci topluluğunun güvenliğinin sağlanması adına sibir isteklere karşı duyarlılığın artırılması gerektiği ifade edilmektedir.

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