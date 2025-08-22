FBI, John Bolton'un Maryland Konutunda Arama Yaptı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland eyaletindeki konutunda arama yaptı.

Associated Press'in (AP), ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı habere göre arama, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Yetkililer ve tarafların açıklamaları

Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtti.

Beyaz Saray ve Bolton'un avukatı, henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Bolton'un geçmişi

John Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yaptı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.