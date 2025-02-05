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FBI, Kongre Baskını Davalarında Kimliklerin Açıklanmasını Önlemek İçin Dava Açtı

FBI çalışanları, 6 Ocak Kongre baskını davalarında yetkililerin kimliklerinin gizli kalması için Adalet Bakanlığı'na dava açtı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:09
FBI, Kongre Baskını Davalarında Kimliklerin Açıklanmasını Önlemek İçin Dava Açtı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanları, 6 Ocak 2021'de meydana gelen Kongre baskını ile ilgili davalarda adı geçen yetkililerin kimlik bilgilerinin açıklanmaması talebiyle Adalet Bakanlığı'na dava açtı.

Başkan Donald Trump tarafından talep edilen süreçte, FBI, Kongre baskını ile ilgili yürütülen soruşturmalar için binlerce çalışanının bilgilerini Adalet Bakanlığı'na iletti. Bu durum üzerine, bir grup FBI çalışanı, başkent Washington'daki federal mahkemede meslektaşlarının kimlik bilgilerinin açıklanmasını önlemek amacıyla iki ayrı başvuru yaptı.

İlk dava dilekçesinde, bakanlığa verilen bilgilerin Trump destekçileri tarafından yayımlanabileceği ve bu durumun, af edilen ve baskına karışmış kişiler tarafından "misillemeye" yol açabileceği ifade edildi. Davacıların, tüm FBI çalışanlarının 6 Ocak olayları ile ilgili rollerine dair ayrıntılı sorular içeren bir anketin ekran görüntülerini delil olarak sunduğu bildirildi. Bazı çalışanların kendi kişisel bilgilerini "dark web" üzerinde bulduğu belirtiliyor.

İkinci dilekçede ise, FBI çalışanlarının kişisel bilgilerinin yayımlanmasından önce Adalet Bakanlığı'na karşı geçici ihtiyati tedbir talep edildi.

Trump, Oval Ofis'te görevinin ilk gününde imzaladığı bir kararnamede, 6 Ocak 2021 tarihli Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişiye af çıkarmıştı.

6 Ocak 2021 Kongre Baskını

6 Ocak 2021 tarihinde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenledi ve seçim sonuçlarının onaylanacağı Kongre binasını bastı. Şiddet olaylarına sahne olan bu baskında, biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Kongre baskını ile ilgili olarak, yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmaya devam ediyor.

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