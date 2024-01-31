FED faiz kararını duyurdu. Faiz oranı değişmedi

Fed, faiz oranını yüzde 5,25-5,50’de tuttu. Faiz indirimine gitmeyeceğini ancak faiz artırımı da yapmayacağını belirtti. Enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşılması için verilere bağlı olacağını vurguladı.

FED faiz kararını duyurdu. Faiz oranı değişmedi
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Fed Faiz Kararını Duyurdu: Faiz oranı neden değişmedi?

Fed, yılın ilk faiz toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed, faiz indirimine gitmeyeceğini ancak faiz artırımı da yapmayacağını belirtti.

Son dakika gelişmesi! ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların yakından takip ettiği yılın ilk faiz toplantısını gerçekleştirdi. Fed, politika faizini 23 yıldır en yüksek seviyede olan yüzde 5,25-5,50 aralığında değiştirmeyerek sabit tuttu. Fed, beklentiler dahilinde hareket etti.

Fed, karar metninde faiz indirimine gitmeyeceğini ancak faiz artırımı da yapmayacağını ifade etti. Fed, enflasyonun yüzde 2’ye doğru ilerlediğine “daha fazla güven” duyana kadar faizleri düşürmeyeceğini belirtti. Fed, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendirdi. Fed, faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlama"nın gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacağını vurguladı.

Fed, para politikası metninden “enflasyon kontrol altına alına kadar faiz artırımı olabileceği” ifadesini kaldırdı. Fed, son olarak Temmuz 2023’te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.

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