Federal Kurumlar, DOGE'nin Haftalık İş Raporu Talebine Yanıt Vermeyi Reddetti

ABD'deki önemli kurumlar, Elon Musk'ın haftalık iş raporu talebine uymayı reddetti. Federal çalışanlar için belirsizlik sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:35
Federal Kurumlar, DOGE'nin Haftalık İş Raporu Talebine Yanıt Vermeyi Reddetti

ABD Kurumları DOGE'nin İş Raporu Talebini Reddetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Dışişleri Bakanlığı gibi önde gelen kurumlar, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından yapılan haftalık iş raporu talebine yanıt vermeyi düşünmüyor.

Elon Musk'ın Talebi

Başkan Donald Trump yönetimi altında birçok federal kurumun, DOGE yöneticisi Elon Musk'ın federal hükümet personeline yönelik olarak, "haftalık çalışmalarını bildirmemeleri durumunda istifa etmiş sayılacakları" uyarısına uymayacağı bildirildi.

FBI'dan Tepki

ABD Senatosu'nda 20 Şubat'ta yapılan oylama ile göreve başlayan yeni FBI Direktörü Kash Patel, çalışanlarına Musk'ın talebini "en azından şimdilik görmezden gelmeleri" yönünde talimat verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tibor Nagy, kurum çalışanlarına gönderdiği e-postada, "Hiçbir çalışan, faaliyetlerini Bakanlığın komuta zincirinin dışında bir yere bildirmekle yükümlü değildir" ifadesini kullandı.

Sindikatlar ve Çalışan Hakları

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Lawler, Musk'ın federal kurumlara yönelik "sıkıştırma politikasını" değerlendirerek, "Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum. Açıkçası, birçok federal çalışan sendika sözleşmesi altında" şeklinde konuştu.

Yasal Belirsizlikler

Trump yönetiminin, Musk'ın taleplerine uymamaları durumunda on binlerce çalışanı işten çıkarabilmek için hangi yasal dayanağa sahip olduğu ise hala belirsizliğini koruyor.

Yazılı Talimatlar

Musk'ın ekibi tarafından 23 Şubat tarihinde, yüz binlerce federal çalışana geçmiş haftada yaptıkları işleri beş madde ile detaylandırmaları için bir e-posta gönderildi. Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, belirlenen son tarihe yanıt vermeyen herhangi bir çalışanın "işini kaybedeceğini" belirtti.

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