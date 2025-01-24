DOLAR
35,7 -0,18%
EURO
37,37 -0,42%
ALTIN
3.184,87 -1,02%
BITCOIN
3.750.548,3 -2,09%

Federasyon Başkanı Yalçınkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasında!

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:16
Federasyon Başkanı Yalçınkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasında!

Federasyon Başkanı Yalçınkaya, Oylamada Yerini Aldı

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, bu yıl da spor dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirerek dikkat çekiyor.

Yılın Kareleri Oylaması

Anadolu Ajansı, sporu desteklemek ve önemli anları öne çıkarmak amacıyla düzenlediği bu oylamada, geniş bir katılım sağlayarak spor severlerin ilgisini topluyor. Yalçınkaya'nın katılımı, triatlon camiası ve sporun genelinde heyecan yaratmış durumda.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Gündem Özeti: 24 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar
3
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic İstifa Etti: Yolsuzluk İddiaları Gölgesinde Görevini Bıraktı
4
Bursa'da Babasını Tüfekle Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası
5
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
CHP'den Hayvancılıkta İthalat Bağımlılığına Sert Eleştiriler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği