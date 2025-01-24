Federasyon Başkanı Yalçınkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasında!

Federasyon Başkanı Yalçınkaya, Oylamada Yerini Aldı

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, bu yıl da spor dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirerek dikkat çekiyor.

Yılın Kareleri Oylaması

Anadolu Ajansı, sporu desteklemek ve önemli anları öne çıkarmak amacıyla düzenlediği bu oylamada, geniş bir katılım sağlayarak spor severlerin ilgisini topluyor. Yalçınkaya'nın katılımı, triatlon camiası ve sporun genelinde heyecan yaratmış durumda.