Feinstein: Orta Doğu'daki Sorunların Sorumlusu İngiltere

Güney Afrika'da ayrımcı apartheid rejiminin sona ermesinden sonra yapılan ilk seçimde Nelson Mandela'nın partisinden milletvekili seçilen Andrew Feinstein, Orta Doğu'nun bugünkü krizinin arkasında İngiltere'nin olduğunu savundu. Feinstein, 1994 yılında Mandela'nın Afrika Ulusal Kongresi (ANC) listesiyle parlamentoya girdi. AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Orta Doğu'daki barışın sağlanmasının zorluğuna değindi.

Nükleer Tehdit ve Nedenler

Feinstein, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Batı'nın bu konudaki tutumunu eleştirdi. “İran, nükleer kapasite olarak İsrail ile aynı seviyede değildir. Ancak, İsrail'in nükleer tesislerine düzenleyeceği saldırılar, bölgedeki nükleer atıkların ve sızıntıların yayılmasına neden olabilir,” dedi.

Ayrıca, İsrail'in nükleer gücünü apartheid Güney Afrika ile işbirliği sonucunda elde ettiğini vurguladı. “Güney Afrika'daki apartheid dönemi sona erdiğinde, nükleer silahlarından vazgeçti. Fakat, bugün İsrail'in nükleer güç olmasının yarattığı tehdit korkutucu,” şeklinde konuştu.

Batı Ülkelerinin Sorumluluğu

Feinstein, Batılı hükümetlerin İsrail’i durdurmasını ve Netanyahu’nun yargılanmasını talep etti. “Hükümetlerimiz bu konuda sessiz kalıyor. Bu durum, Batı'daki siyasi liderlik eksikliğini açıkça gösteriyor,” dedi.

Feinstein, ABD’nin de sürekli düşman aradığını ve bu durumun dünya genelindeki sorunlarda katlanarak büyüdüğünü belirtirken, İran halkının meşru haklarının ihlal edildiğine dikkat çekti.

Tarihten Ders Çıkarmalıyız

Feinstein, İngiltere'nin geçmişte İran'da demokratik yollarla seçilen bir hükümeti devirdiğini hatırlatarak, “Artık tarihten ders çıkarma zamanı” vurgusunu yaptı. Orta Doğu'da sadece silah şirketlerinin kar elde ettiği bir savaşı değil, barışı aramak gerektiğinin altını çizdi.

Güney Afrika'da ayrımcı apartheid rejiminin sona ermesinden sonra yapılan ilk seçimde Nelson Mandela'nın partisinden milletvekili seçilen Yahudi siyasetçi Andrew Feinstein (fotoğrafta), İsrail'in İran saldırıları ve Batı'nın İsrail'e verdiği desteğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.