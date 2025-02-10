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Fener Rum Patriği Bartholomeos, İznik'te Ziyaretlerde Bulundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde devlet erkanıyla ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:49
Fener Rum Patriği Bartholomeos, İznik'te Ziyaretlerde Bulundu

Fener Rum Patriği İznik'i Ziyaret Etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde önemli ziyaretlerde bulundu. Beraberindeki çok sayıda kardinal ile birlikte İznik'e gelen Bartholomeos, bölgedeki tarihi ve kültürel mekanları incelemek amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İznik Belediye Başkanı ile Görüşme

Patrik Bartholomeos, ilk olarak İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti. Bu görüşme, iki taraf arasında dostluk ve iş birliği vurgusu yaparak yerel yönetimle kilise arasındaki ilişkilere önemli bir katkı sağladı.

Tarihi Mekanlarda İncelemeler

Başkanlık ziyaretinin ardından heyet, Meryem Ana Kilisesi, İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Tarihi Bazilika kalıntısı, Koimesis Kilisesi ve Vaftizhane Kilisesi gibi önemli tarihi mekanlarda incelemelerde bulunarak bölgenin kültürel mirası hakkında fikir edindi.

İznik Müzesi Ziyareti

Ayrıca, İznik Müzesi'ni de ziyaret eden Bartholomeos ve kardinal heyeti, burada bölgedeki çalışmalar ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi aldı. Bu ziyaretler, İznik'in tarihi ve kültürel değerlerinin korunması açısından büyük bir önem taşıyor.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

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