Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Barış Mesajı: 'Birlik, İnsanlığa Olan Ortak Sevgiyle Sağlanır'

Barış İçin Dünya Dinler Konseyi Toplantısı'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Vurguları

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Şişli'de düzenlenen Barış İçin Dünya Dinler Konseyi Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Bartholomeos, “Teolojilerimiz örtüştüğünde değil, topluluklarımız aç olanlarla ekmek paylaştığında, hastalara baktığında, haksızlığa uğrayanı savunduğunda bir araya geliriz,” diyerek birlik olmanın önemine dikkat çekti.

Dünyanın Krizleri ve Birlikte Hareket Etme Gerekliliği

Toplantıda, dünya genelinde yaşanan krizlere değinen Bartholomeos, asıl sorunun ekonomik istikrarsızlık ve teknoloji ilerlemesi olmadığını, bu sorunların ortaya çıkmasına sebep olan temel koşullardan kaynaklandığını ifade etti. Materyalizmi eleştirerek, kutsal olanla ilişkinin kaybının sosyal bağların zayıflamasına yol açtığını söyledi.

Yapay Zeka Sorunları

Bartholomeos, yapay zekanın yalnızca bir araç olmadığını, bilincin, bedenin ve ruhun ötesinde insan aklının bir benzerini yarattığını belirtti. Yapay zekanın sağlık, eğitim ve güvenlik alanlarında sunduğu fırsatların yanı sıra önyargı, gözetim ve eşitsizlik gibi acil etik sorunları da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Olumlu Alternatiflerin Temel Önemi

Din topluluklarının gelişmelere karşı savunma yapamayacağına dikkat çeken Bartholomeos, tehlikeleri kınamak yerine topluma yönelik alternatif olumlu bakış açılarını yansıtmanın önemini ifade etti. Gerçek birlikteliğin eylemde buluşmakla sağlanabileceğini belirtti.

Sonuç Olarak

Patrik Bartholomeos, “Birlik, insan yüzünü yok etmeye çalışan güçlere karşı ortak direnişte şekillenir. Birliğimiz, insanlığa olan ortak sevgimize ve Tanrı'nın gizemine olan referansımıza dayanmaktadır. Bu, tek uygulanabilir barıştır,” diyerek, barışın ve birliğin önemi üzerine güçlü bir mesaj iletti.

Dünyanın farklı ülkelerinden dini temsilcilerin katıldığı, çatışma bölgelerinde barış ve ateşkesin savunulması, ekonomik kriz gibi küresel meseleler ile yapay zekanın yol açtığı problemlerin tartışılması amacıyla Barış İçin Dünya Dinler Konseyi Toplantısı, Şişli'de bir otelde düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünyanın farklı ülkelerinden dini temsilcilerin katıldığı, çatışma bölgelerinde barış ve ateşkesin savunulması, ekonomik kriz gibi küresel meseleler ile yapay zekanın yol açtığı problemlerin tartışılması amacıyla Barış İçin Dünya Dinler Konseyi Toplantısı, Şişli'de bir otelde düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, programa katılarak konuşma yaptı.