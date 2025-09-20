Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada sokan şüpheli tutuklandı

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada aldığı belirlenen A.K. gözaltına alınıp, 6222 sayılı kanun kapsamında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:03
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada sokan şüpheli tutuklandı

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada sokan şüpheli tutuklandı

Soruşturma ve gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde yaptıkları kontrollerde, dış arama noktalarında "usulsüz olarak seyirci temini" tespit etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, maça biletsiz kişileri aldığı belirlenen şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Adli süreç ve deliller

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili olarak, şüphelinin biletsiz kişileri stada aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girdikleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma ve olası diğer sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada sokan şüpheli tutuklandı
2
Üsküdar'da Kamyonet İş Yerine Çarptı
3
Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Milas'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
5
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Toplam 10 Kişi Kurtarıldı
6
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
7
Kayseri'de Zabıt Katibine 6 Yıl Hapis: Teminat Ödemelerini Zimmetine Geçirme İddiası

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek