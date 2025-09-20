Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada sokan şüpheli tutuklandı

Soruşturma ve gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde yaptıkları kontrollerde, dış arama noktalarında "usulsüz olarak seyirci temini" tespit etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, maça biletsiz kişileri aldığı belirlenen şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Adli süreç ve deliller

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili olarak, şüphelinin biletsiz kişileri stada aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girdikleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma ve olası diğer sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.