Fenerbahçe Yönetiminden VAR Çağrısı: Maçı Yeniden Oynayalım!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fatih Karagümrük maçında meydana gelen tartışmalı pozisyonlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kızılhan, VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiklerini ve maçın tekrar oynanmaya hazır olduklarını belirtti. Takımın yaşadığı maçın ardından ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözme ve adil bir sonuca ulaşma arzusunu vurgulayan Kızılhan, VAR kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe Yönetiminden VAR Çağrısı: Maçı Yeniden Oynayalım!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıktan sonra maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yayınlanan Burak Çağlan Kızılhan imzalı açıklamada, "Karşılaşmada yaşanan kritik pozisyonlara dair spor kamuoyunun yorumlarına saygı duymakla birlikte, Galatasaray Spor Kulübü'nün dün maçımıza dair aldığı pozisyonu 'gülümseyerek' izledik." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe, hakem kararlarına dair yaşanan tartışmalara vurgu yaparak, Galatasaray'ın bu konudaki pozisyonunu özellikle vurguladı.

fenerbahçe

“Sezonun Ezberlediğiniz Sezonlar Gibi Olmayacağını Söylüyoruz”

Fenerbahçe, sezon başından bugüne kulüp aleyhine verilen hakem kararlarını hatırlatarak, “Bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz.” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, Fatih Karagümrük maçının 52. dakikasında verilmeyen penaltının ve hatta istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını beklediklerini belirtti. Sarı-lacivertliler, rakiplerine de bu adımı desteklemeleri yönünde çağrıda bulundu.

“Maçı Yeniden Oynamaya Hazırız”

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı yeniden oynamaya da hazır olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Fatih Karagümrük Takımı’nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.” denildi. Bu çağrı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atabilecek nitelikte.

Açıklamada Galataray'a da Göndermede Bulundu

Fenerbahçe, açıklamasında Galatasaray’ı da eleştirdi. Sarı-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe’nin kayrıldığı yönünde algı oluşturmaya çalıştığını iddia eden sarı-lacivertliler, “Galatasaray Spor Kulübü’nün DNA’sından kaynaklanan bu gündemi kullanma refleksine, haftalardır Fenerbahçe aleyhine kendileri lehine atılan tüm adımları yok sayarak şark kurnazlığı ile algı oluşturmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fenerbahçe’nin aleyhine  Galatasaray’ın ise lehine verilen hakem kararlarının istatistiklerini de paylaştı.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük Maçında Neler Oldu? 

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük maçı 1-1 berabere kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Fenerbahçe’nin 52. dakikada penaltı beklediği pozisyonda serbest vuruş kararı verdi. Ayrıca, Fatih Karagümrük’ün golü öncesinde de ofsayt tartışması yaşandı. Fenerbahçe, hakem kararlarını eleştirerek, VAR kayıtlarının açıklanmasını ve maçın yeniden oynanmasını istedi.

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