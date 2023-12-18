Fenomen Ece Ronay davasında flash gelişme: Ronay adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay yakın tarihte Bağdat Caddesi'nde bulunan iş yerine kurşunlu saldırı yapıldığı haberleri ile gündeme gelmişti. Yaşanan olaylardan kısa süre sonra Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait olduğu belirtilen işyerlerine saldırı düzenlediği iddiası ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların ardından Ronay ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Ece Ronay ve yanındaki 5 kişi, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.



Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli, Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait iş yerlerini kurşunlattıkları gerekçesiyle 15 Aralık'ta gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak cep telefonları ve diğer dijital kaynaklar incelemeye alınırken, Ece Ronay'ın Kocaeli ve İstanbul'daki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi.

Ronay ve şüphelilerin cep telefonları ve diğer dijital kaynaklar Siber Şube Müdürlüğü'ne ulaştırılarak ayrıntılı olarak incelendi.

Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemleri bitmesi ile birlikte şüpheliler adliyeye gönderildi.