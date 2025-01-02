Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti: Sanatçının Sevenleri Hastanede Toplandı

Ferdi Tayfur'un Vefatı: Sanat Dünyası Yas Tutuyor

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Sanatçının hastanede vefat ettiği haberi, tüm Türkiye'yi sarsarken, hastanenin önünde Tayfur'un hayranları toplandı. Vefat eden sanatçı için dua eden ve gözyaşı döken hayranlarından Ayşegül Can, "Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Tayfur'un Sağlık Durumu

15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmişti. Muğla'da genel cerrahi bölümünde yoğun bakımda tedavi edilen sanatçı, 16 Aralık'ta Antalya'daki Medical Park Antalya Hastanesi'ne sevk edildi ve burada sinüs ameliyatı geçirdi.

Daha önce de Antalya'daki bir hastanede beyin damarına stent takılan Tayfur, 2020 yılında oğlunun böbrek nakli operasyonu ile de gündeme gelmişti.

Hayranların Duyguları

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından hastane önünde toplanan hayranları, sanatçının şarkılarını dinleyerek onu anmaya çalıştı. Hayranlarından Murat Aygın, "Ferdi baba, aileden biri gibiydi. Sinemadan çıkardık ağlardık." derken, 75 yaşındaki Süleyman Akdoğan ise Türkiye'nin değerli bir insanını kaybettiğini dile getirdi.

Bazı hayranlar, hastanede tedaviye alındığını duyduklarında hemen ziyaret için geldiklerini ancak ne yazık ki son anlarında yanında olamadıklarını ifade ettiler.