Ferdi Tayfur'un Anısına Duygu Dolu Konser

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Ankara'da düzenlenen "Ferdi Tayfur Anısına - Hatıran Yeter" konseriyle anıldı.

CSO Ada Ankara'da Unutulmaz Anlar

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'unda gerçekleştirilen bu özel etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından düzenlendi. 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Tayfur'un hafızalara kazınan eserleri, sanatseverlerle buluştu.

Nostalji Dolu Performanslar

Gecede, Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı, Tayfur'un sevilen parçaları "Hatıran Yeter", "İçim Yanar", "Bana Da Söyle" ve "Sensiz Bomboş Kaldı Bizim Sokaklar"ı seslendirdi. Dinleyiciler, şarkılara telefonlarının ışıklarıyla eşlik ederek, unutulmaz nostaljik anlar yaşadı.

Paylaşılan Anılar

Konser sırasında Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur ile olan anılarını dinleyicilerle paylaştı. Bu duygusal anlar, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sundu.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca düzenlenen konserde "Ferdi Tayfur Anısına - Hatıran Yeter" konseriyle Başkent'te anıldı. Ahmet Selçuk İlkan (fotoğrafta) ve Enver Merallı, Ferdi Tayfur'un sevilen parçalarını seslendirdi.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca düzenlenen konserde "Ferdi Tayfur Anısına - Hatıran Yeter" konseriyle Başkent'te anıldı. Ahmet Selçuk İlkan (fotoğrafta) ve Enver Merallı, Ferdi Tayfur'un sevilen parçalarını seslendirdi.