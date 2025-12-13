Esenyurt'ta Kaçak Şekerleme Atölyesine Baskın: 9 ton 400 kilogram Jelibon İmha Edildi

Esenyurt'ta kaçak şekerleme atölyesine baskın

Zabıta ve Tarım ekipleri, hijyenik olmayan üretime müdahale etti

Esenyurt'ta kaçak olarak faaliyet gösteren bir şekerleme atölyesine yapılan baskında, sağlıksız şartlarda paketlendiği tespit edilen 9 ton 400 kilogram jelibon ve çeşitli şekerleme ürünü imha edildi.

Olay, Zafer Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan ruhsatsız işletmeyle ilgili gelen ihbar üzerine başladı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde, işyerinde üretim ve paketleme işlemlerinin tamamen hijyenik olmayan şartlarda gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Durumun tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemeye dahil oldu. Yetkililer, işletmenin herhangi bir resmi izin veya onaya sahip olmadığını ve kullanılan üretim ile depolama alanlarının sağlık standartlarından uzak olduğunu belirledi.

Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan kontrollerde, özellikle çocukların tükettiği jelibon ve çeşitli şekerlemelerin uygunsuz ortamda paketlendiği saptandı. Bunun üzerine toplam 9 ton 400 kilogram ürün için imha tutanağı düzenlendi. Zabıta ekiplerinin yaka kamerasına yansıyan görüntülerde ürünlerin hijyenden uzak ortamlarda saklandığı ve paketlendiği görüldü.

Belediye ekipleri tarafından kamyonetlere yüklenen şekerlemeler, belediyenin çöp tesisine götürülerek imha edildi. Kaçak işletme ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

