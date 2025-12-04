Ferdi Zeyrek Davası 5 Aralık'ta Başlıyor — 10 Sanık Hakim Karşısında

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:02
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanması ve 9 Haziran 2025'te hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında dava yarın başlayacak.

2’si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık 2025 günü Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Olay, Kurban Bayramı'nın 1. günü olan 6 Haziran 2025 gecesi meydana gelmiş, Zeyrek kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran 2025'te vefat etmişti.

Sanıklar ve iddialar

A.S. hakkında, arızayı bilmesine rağmen uyarı levhası asmamakla ilgili ihmal iddiası bulunuyor.

M.E. hakkında, elektrik iç tesisat denetim raporunu kontrol etmeden enerji izni verilmesini onayladığı gerekçesiyle sorumluluk iddia ediliyor.

M.Ç. elektrik mühendisi proje uygulama denetçisi olarak denetim görevinde eksiklik gerekçesiyle yargılanıyor.

H.Ş. makine mühendisi ve denetçi olarak, havuz ve makine dairesinin standartlara aykırı konumlandırılmasını denetlememekle suçlanıyor.

R.A. yapı denetim firması görevlisi olarak dosyada yer alıyor.

Y.Ö. havuz operatörü olarak, arızaları fark ettiği halde kullanıma kapatmamak suretiyle birinci dereceden asli kusurlu sayılıyor.

H.A. bobinaj şirketinin sahibi ve H.Ş.'nin patronu olarak yetkisiz personelin motor tamiri yapmasına izin vermekle suçlanıyor.

H.İ. ise yetersiz yetkinlikle motora müdahale etmek ve hatalı montaj yapmakla itham ediliyor.

M.G. havuz sözleşmesini imzalayan firma yetkilisi olarak dosyada yer alıyor.

N.B. havuz elektromekanik sistem yüklenicisi olarak, CE uygunluk belgesi bulunmayan ekipman kullandığı iddiasıyla yargılanacak.

Davada sanıklar hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

H.İ. ve N.B.nin tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşmasında, sanık beyanlarının mahkemeye sunulması bekleniyor.

