Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu: Başhekim Topçu'dan Gelişmeler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zeyrek'in sağlık durumunun düne göre olumlu ya da olumsuz bir değişiklik göstermediğini belirten Topçu, hayatta kalma mücadelesinin devam ettiğini vurguladı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisinin hastanede sürdüğünü hatırlatan Topçu, kazanın üzerinden yaklaşık 60 saat geçtiğini ifade etti. Topçu, "Dün ile bugün arasında iyi yönde bir gelişme yok ama negatif yönde de bir gelişme yok. Mevcut tedavisi, hayatta kalma mücadelesi devam ediyor." dedi.

Başhekim, Zeyrek'in tedavisinin çok yönlü sürdüğünü ve hasar gören organların kendini yenileyebilmesi için gerekli desteklerin sağlandığını belirtti. Ayrıca, görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Topçu, kalbinin uzun süre durmuş olması nedeniyle Zeyrek'in uyutulduğunu, bu aşamada uyandırmayı düşünmediklerini kaydetti.

Topçu, "Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Onun için erken buluyoruz. Ekibin ortak kararı, şu an için hayati fonksiyonlarını sağlama üzerine odaklanmış durumda." şeklinde konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de hastanede süreci takip eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bayram tatilinin ardından hastanenin rutin işleyişine döneceğini; günlük 6-7 bin kişi hasta ve refakatçi hareketliliği olan bir hastanede olduğunu belirtti.

Özalper, "Bayram süresince hastane bize ait gibiydi ancak yarından itibaren diğer hastaların da öncelikleri olduğunu unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu (ortada) Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu (ortada) Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.