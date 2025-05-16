Ferhat Göçer, Afyonkarahisar'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ferhat Göçer, Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali'nde Sahne Aldı

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen Yaşayan Miras Festivali kapsamında sahneye çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe, müzikseverlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Konser Öncesi Açıklamalar

Konsere katılanlar, Göçer'in sevilen parçalarına eşlik etti. Konser öncesinde gazetecilere demeç veren Göçer, Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali’nin düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı. Ayazini köyündeki Frigya medeniyeti hakkında değerli bilgiler edindiğini belirten sanatçı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği başta olmak üzere, festivalin tanıtımına katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir tecrübe oldu" dedi.

Vali Yiğitbaşı'dan Övgü

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Ferhat Göçer’i misafir etmenin mutluluğunu ifade etti. Konsere 10 binin üzerinde müzikseverin katıldığını aktaran Yiğitbaşı, "Göçer’in performansı gerçekten etkileyiciydi. Kendisi çok güçlü bir sese sahip. Katılımcıların coşkusu da oldukça muazzamdı. Bu tarihi atmosferdeki festivalimizi Türkiye'ye duyurmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konser Sonrası Takdim

Konsolun sonunda, Vali Yiğitbaşı, Ferhat Göçer'e çiçek takdim etti. Konseri, Yiğitbaşı'nın yanı sıra eşi Selim Yiğitbaşı, İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ve diğer protokol üyeleri de izledi.

Şarkıcı Ferhat Göçer, "Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali" kapsamında kentin İhsaniye ilçesinde sahneye çıktı.

Şarkıcı Ferhat Göçer, "Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali" kapsamında kentin İhsaniye ilçesinde sahneye çıktı.