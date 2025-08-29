DOLAR
Ferhat Pirinççi: Türk Savunma Sanayisinin Yükselişi ve Yüzde 80 Yerli Üretim

Pirinççi, 'Köklerden Ufuklara' panelinde Türk savunma sanayisinin yüzde 80 yerlilik ve ihracatla dünyada 11. sıraya yükseldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:38
Köklerden Ufuklara panelinde savunma sanayisi vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi panelinde konuştu. Panel aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan kitabın lansmanı niteliğindeydi.

Pirinççi, savunma sanayisindeki başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Bugünkü savunma sanayimizin başarısı kesinlikle bir tesadüf değil, tam tersine yıllara sari gelişmelerin ve özellikle de son dönemdeki vizyonun bir göstergesi." dedi.

Güncel tehditlere karşı caydırıcılık zemini oluşturan savunma sanayisinin, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki konumunu belirleyen ve güçlendiren önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen Pirinççi, son 20 yıldaki çalışmalara dikkat çekti.

Pirinççi, savunma sanayisinde yüzde 80'lere ulaşan yerlilik oranına vurgu yaparak, "Bu mühendislerimizin, yöneticilerimizin ciddi iradesini gösteriyor." ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve milli teknoloji hamlesi ile alanlarda üretimin sürdüğünü aktardı:

"İHA'lardan SİHA'lara, radar sistemlerinden milli muharip uçaklara, hava savunma sistemlerine, gemilere, su altı ve su üstü platformlara, füzelere kadar her alanda üretim var ve üretim devam ediyor. Türkiye bu sayede dünyada savunma sanayi alanında en fazla ihracat yapan 11. ülke konumuna yükseldi."

Pirinççi, savunma sanayisinin öncüleri ve kahramanları sayesinde bugünlere gelindiğini belirtti ve Türkiye'nin sahada ve masada etkili bir performans gösterdiğini ifade etti: "Türkiye hem bölgemiz hem de dünyanın güvenliği için vazgeçilmez bir aktör haline geldi. Bunu özellikle bölgemizde yaşanan gelişmelerde çok daha yoğun bir şekilde görüyoruz."

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle ülkenin iç ve dış rolünü pekiştirdiğini söyleyen Pirinççi, bölgedeki sorunların çözümünde Türkiye'nin aktif rol aldığını, teknolojik gücün ve savunma sanayindeki kabiliyetin bölgesel istikrar ve refah için önemini vurguladı.

Son olarak İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin hikâyesini doğru aktarmayı görev bildiklerini belirten Pirinççi, başarı hikayelerinin anlatılmasının diğer alanlara da motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

