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Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu

Dışişleri Bakanlığı, Feridun Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreterliği'ne atanmasının uluslararası arenada Türkiye'nin önemi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 16:04
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliğine Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun atanmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Sinirlioğlu'nun yeni görevini en başarılı şekilde yürüteceğine dair inançlarını belirtti.

Açıklamada, AGİT'in 5-6 Aralık'ta Malta'da gerçekleşen 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı sonucunda Sinirlioğlu'nun Genel Sekreter olarak seçildiği aktarıldı. Sinirlioğlu'nun, çeşitli coğrafyalardan gelen 57 üyenin oylarıyla atanmasının, Türkiye'nin uluslararası saygınlığına ve etkili dış politikalarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Bakanlık, AGİT coğrafyasında sıcak çatışmalar ile devam eden ihtilafların bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin bu bölgede istikrar ve barış tesisinde katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medyadan Sinirlioğlu'nu tebrik etti. Fidan, "Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan 57 katılımcı üyenin onayı ile alınan bu karar, Türkiye'nin uluslararası arenada etkili rolünün ve işbirliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir" açıklamasında bulundu. Ayrıca, uluslararası işbirlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür etti.

Fidan, dünyanın derin krizler ve çatışmalarla sınandığı bu zorlu dönemde AGİT'in barış, istikrar ve güvenlik açısından önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

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