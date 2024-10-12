Fethiye Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, sürüklenen bir lastik bottaki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Elde edilen bilgilere göre, lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı ve bu durum üzerine yardım talebinde bulunuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, durumu hızlı bir şekilde değerlendirerek yardım ekibini bölgeye yönlendirdi.

Kurtarma İşlemi

Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk toplam 18 düzensiz göçmeni güvenle kurtardı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde göçmenler tehlikeden kurtarılmış oldu.

Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olay, bölgedeki deniz güvenliği ve göçmen kurtarma operasyonlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.