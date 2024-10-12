DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.159.906,58 -0,13%

Fethiye Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Fethiye açıklarında motor arızası yaşayan lastik bottaki 18 göçmen kurtarıldı, sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:49
Fethiye Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, sürüklenen bir lastik bottaki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Elde edilen bilgilere göre, lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı ve bu durum üzerine yardım talebinde bulunuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, durumu hızlı bir şekilde değerlendirerek yardım ekibini bölgeye yönlendirdi.

Kurtarma İşlemi

Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk toplam 18 düzensiz göçmeni güvenle kurtardı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde göçmenler tehlikeden kurtarılmış oldu.

Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olay, bölgedeki deniz güvenliği ve göçmen kurtarma operasyonlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen...

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Ziya Gökalp'in Vefatının 100. Yılı Konferansı
2
İHH ve STK'lar Gazze İçin 'Susmuyoruz' Yürüyüşü Düzenledi
3
Gazze'deki Gönüllü Sağlık Çalışanlarından Dehşet Verici Tanıklıklar
4
Bahçelievler'de Çatı Katında Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
5
Kongre Gündeminde İsrail Meselesi ve Yerel Hedefler
6
Arap Ülkeleri UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Kınadı
7
Adıyaman'da Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi