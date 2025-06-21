Fethiye Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, lastik botun yardıma ihtiyacı olduğu bilgisi üzerine harekete geçen sahil güvenlik botu, acil müdahale gerçekleştirdi.
Kurtarma çalışmaları sırasında, fiber karinalı lastik bottaki 10'u çocuk toplam 31 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.