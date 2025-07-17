Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, sürüklenen bir teknede bulunan iki kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, içinde iki kişinin bulunduğu 14 metre boyundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti.

Kurtarma işlemi başarıyla gerçekleştirildikten sonra, içinde bulunan iki kişi güvenli bir şekilde tahliye edilerek TAHLİSİYE-5 botuna yedeklendi. Kurtarılan tekne, güvenli bir şekilde Ece Marina'ya yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.