Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen bir teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

İhbar üzerine, 20 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi alındı ve ekipler bölgeye yönlendirildi. KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, sürüklenen tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde Karagözler mevkisine yanaştırdı.

Kurtarma operasyonunun ardından, teknedeki 2 kişi sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarıldı. Olay, olayın meydana gelmesi ile birlikte Kıyı Emniyeti'nin etkin müdahalesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.