Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Kıyı Emniyeti ekipleri müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi ve kısa sürede müdahale ederek 2 kişiyi kurtardı.
Ekipler, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek güvenli şekilde Ece Saray Marina'ya yanaştırdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.