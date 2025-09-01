DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,05%
ALTIN
4.586,74 -0,53%
BITCOIN
4.491.012,51 -0,12%

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye açıklarında dümen arızası sonrası sürüklenen 10 metre teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı ve tekne Ece Saray Marina'ya çekildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:46
Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti ekipleri müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi ve kısa sürede müdahale ederek 2 kişiyi kurtardı.

Ekipler, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek güvenli şekilde Ece Saray Marina'ya yanaştırdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde: 'Filistin'e Adil Çözüm Olmadan Barış Yok'
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
Erdoğan: Türkiye, İran'ın nükleer müzakerelerine desteğini sürdürecek
4
Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler
7
AB, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturtmayı hedefliyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye