Fethiye'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kayaköy mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8'i çocuk olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmeni tespit etti.

İşlemler ve Teslimat

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu tür operasyonlar, bölgedeki düzensiz göçmen akışını kontrol altına almayı hedefliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.