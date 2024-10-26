Fethiye'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yapılan bir operasyon neticesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, ilçe açıklarında devriye görevinde bulunan bir bot aracılığıyla hareket halindeki fiber karinalı lastik bottan gelen şüpheli sinyali tespit etti.

Çocuklar Arasında 14 Düzensiz Göçmen Bulundu

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 33 kişilik gruptan 14'ünün çocuk olduğunu belirledi. Bu durum, operasyonun insan kaçakçılığına karşı kararlılıkla yürütüldüğünün bir göstergesi oldu.

Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Bottaki bir kişi, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.