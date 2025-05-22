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Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: 1 Tutuklama

Fethiye'de AK Parti ilçe başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:18
Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: 1 Tutuklama

Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, AK Parti ilçe başkanlığı binasına yapılan taşlı saldırının ardından bir kişi tutuklandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili derhal bir soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli E.Y, Köyceğiz ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasında meydana geldi. Maskeli bir kişi tarafından parke taşıyla gerçekleştirilen saldırı sırasında binanın giriş kapısındaki cam zarar gördü. Saldırı anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, AK Parti ilçe başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, AK Parti ilçe başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, AK Parti ilçe başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, AK Parti ilçe başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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