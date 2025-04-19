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Fethiye'de Bisiklet Çarpması: 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Fethiye'de otomobiliyle bisikletlilere çarparak birinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 00:01
Fethiye'de Bisiklet Çarpması: 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Fethiye'de Trajik Kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil sürücüsü Ali T. (70), çarptığı 3 bisikletliden birinin ölümüne neden oldu. Kazanın ardından Ali T., hemen gözaltına alındı.

Kaza Detayları

Olay, Fethiye-Muğla kara yolu üzerinde dün Göcek mevkisinde gerçekleşti. Ali T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, bisikletlilere çarparak kazaya yol açtı.

Yaralılar ve Hastane Süreci

Bu kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki, Özgür Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün Yasal Süreci

Otomobil sürücüsü Ali T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Özgür Alkan'ın cenazesi, Fethiye ilçe mezarlığında defnedildi.

Bu acı olay, Fethiye'de trafik güvenliği tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

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