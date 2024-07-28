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Fethiye'de Bot Kazası: 1 Ölü

Muğla Fethiye'de iki botun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:30
Fethiye'de Bot Kazası: 1 Ölü

Fethiye'de Trajik Bot Kazası

Muğla'nın gözde turistik yerlerinden biri olan Fethiye ilçesinde meydana gelen korkunç bir kazada, iki bot çarpıştı. Olay, Göcek Mahallesi'ndeki Ayten Koyu mevkiinde gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

İki botun çarpışmasının ardından, bölgedeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine acil sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yaralı Durum

Olayda yaralanan 38 yaşındaki Güllü Torun Vasilev, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde lisan çıkışında bulunan sahil iskeleye getirildi. Ancak durumun ciddiyetine bağlı olarak Vasilev, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Vasilev kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırılıyor. Fethiye'deki bu üzücü kaza, bot güvenliği konusundaki dikkati bir kez daha artırdı.

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